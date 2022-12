Einde van een tijdperk: Scheurwoningen aan de Vaargeul in Tolkamer tegen de vlakte

De woningen stonden al een tijdje leeg. Toen de huizen anderhalf jaar geleden werden betiteld als ‘onbewoonbaar’ trokken de bewoners één voor één weg. Doortje Rieswijk was de laatste. Zij nam in augustus met pijn in het hart afscheid van haar seniorenwoning.

Vorige week is daadwerkelijk gestart met de sloop. Eerst aan de binnenkant, laat woningcorporatie Vryleve weten die eigenaar is van de panden. ,,Installaties en voorzieningen die nog bruikbaar zijn, zijn uit de woningen gehaald en worden elders ingezet of gerecycled", zegt woordvoerder Mieke van der Steen.

Deze week zijn de gevels en daken aan de beurt. De planning is dat de sloop eind januari of begin februari 2023 is afgerond.

Wanneer het stuk grond aan de Vaargeul in Tolkamer weer vol met nieuwe woningen moet staan, hoeveel dat er worden en hoe deze eruit komen te zien, staat nog niet vast. Vryleve laat weten dat ze hiervoor meerdere opties overwegen. ,,We zijn nog in gesprek met de gemeente Zevenaar. Dat verloopt goed, maar we kunnen nog geen duidelijkheid geven”, zegt Van der Steen. ,,Als we meer weten, willen we sowieso eerst de buurt inlichten.”

Overigens zijn niet alle woningen aan de Vaargeul gesloopt. Alleen de eerste elf huizen, die met verzakking te maken kregen, gaan tegen de vlakte.

Kleine woningen

Gezien de enorme woningnood, hoopt Vryleve snel met de nieuwbouw te beginnen. De wens daarbij is om meer dan 11 huizen terug te bouwen. Vanwege de grote vraag naar woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens, zet Vryleve in op kleine woningen.

Van der Steen: ,.De verwachting is op dit moment start bouw in 2023 en oplevering in 2024.”

