En dan win je plots een miljoen in de loterij: ‘Schreeuw het niet van de daken’

Boer Terhaerdt: steek geen vuurwerk in buurt van vee af

7:13 PANNERDEN - ,,De narigheid voor de dieren en de boer is groot. Dus doe het niet. Steek geen vuurwerk in de nacht af als je weet dat er beesten in de buurt zijn.” Boer Jan Terhaerdt (69) uit Pannerden geeft dat advies aan de mensen uit zijn dorp en het buitengebied nadat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag vier in paniek gevluchte koeien op kon halen in het dorpscentrum bij de Coöp.