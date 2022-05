‘Enorme drugsvangst’: man vervoert 54 kilo harddrugs in ‘professionele verborgen ruimte’ van bestelbus

Koningsdag barst los voor Liemerse kinderen; In Lathum pakken ze uit voor de jubileume­di­tie

LOBITH - Versierde fietsen, rommelmarkten en attracties moeten van deze koningsdag weer een groot feest maken voor Liemerse kinderen. In Lathum is het extra feest, want de lokale oranjestichting bestaat 20 jaar.

