Enorme vuurzee in Angerlo treft alleen landbouwvoertuigen: ‘Ik dacht: ons woonhuis gaat eraan’

,,Ik zag die rookwolken en dacht: ons huis gaat eraan”, zegt vader Henk een dag later aan de keukentafel. ,,In die zin valt de schade me nog gruwelijk mee.”



Vader en zoon hadden zich een andere maandagochtend voorgesteld. In plaats van hun werk op het familiebedrijf – sinds 1915 gevestigd op deze plek ten zuiden van Giesbeek – zitten ze met hun neus in de papieren. Meer dan een paar uur hebben ze niet geslapen.



Iets na half twee in de nacht verlieten de laatste brandweerlieden de boerderij. ,,In onze oudijzerbak lag toevallig nog een ziekenhuisbed”, zegt Henk. ,,Omdat we het huis niet in mochten, heb ik die maar gepakt en ben ik in een van de schuren gaan slapen. Ik was doodop en zo vertrokken.”