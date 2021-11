EOD begonnen met ontmantelen van zeldzame bom uit Tweede Wereldoorlog in Zevenaar

ZEVENAAR - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is zondagmorgen in Zevenaar begonnen met het ontmantelen van de bom uit de Tweede Wereldoorlog. Later op de dag laat de EOD de bom uitbranden in de Kijfwaard bij Pannerden.