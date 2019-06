Ernstig ongeval Zevenaarseweg in Angerlo: weg geheel afgesloten

De bijrijder van de grijze Peugot is uit de auto ‘geknipt’, ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze er aan toe is. De bestuurder van de Peugot en de bestuurder van de Volkswagen Passat zijn met de schrik vrij gekomen.



De Zevenaarseweg is geheel afgesloten. De brandweer van Duiven, Zevenaar en Giesbeek zijn ter plaatse.