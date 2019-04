Evy wenst zich een toverstaf voor haar zieke vriendin: ‘Zo wil je niet leven’

Onmacht

Mireille kijkt vanuit het slaapkamerraam uit over de buurt in Zevenaar waar ze opgroeide. ,,Ik voel zo veel onmacht’’, zegt Evy. ,,Ik wil dolgraag lekker in de zon op een grasveld zitten. En dan een dansje doen. Samen een glas wijn drinken. Gewoon normale dingen die je met vriendinnen doet.’’



Mireille was een actieve, sportieve vrouw. Zeker drie keer per week was ze in de sportschool te vinden. Ze ging graag uit, hield van feesten. Samen met vrienden. Begin 2017 kreeg ze een virus. Het CMV, een virus dat veel mensen krijgen en normaal vanzelf over gaat. Mireille bleef klachten houden. Ze was heel moe. En toen kwam in oktober 2017 de diagnose: ME, een chronische en complexe ziekte.