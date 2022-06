Ex-topman failliet Diafaan eiste ruim twee miljoen, maar verliest zaak en moet nu zélf dik betalen

Ten Westeneind sleepte beide partijen voor de rechter omdat hij zich slachtoffer voelde van een door hen ontketende heksenjacht na zijn ontslag in april 2014.



De voormalig topman van Diafaan in Zevenaar – dat in 2016 failliet ging – werd destijds op non-actief gezet door de toenmalige raad van toezicht. Hij werd onder meer beticht van fraude en valsheid in geschrifte. Een kantonrechter stelde in 2014 vast dat zijn contract ontbonden mocht worden, omdat Ten Westeneind verwijtbaar had gehandeld.