Extatische reacties na vondst tempel bij Herwen: ‘Fantastisch als we een Romeins park kunnen maken’

,,Dit is echt ongekend. Heel spannend allemaal. Het is ongelofelijk dat de tempel na zoveel eeuwen nog in zo’n goede staat is. Unescowaardig”, reageert Habraken.



Hij was zelf als archeologisch adviseur van de gemeente Zevenaar zijdelings betrokken bij de opgravingen. ,,We wisten dat hier iets te vinden zou zijn, maar dít had ik nooit kunnen vermoeden.”



Ook Heemkundekring Rijnwaarden en de Zevenaarse historicus Jan Verhagen zijn extatisch over de vondst: ,,Dit maak je maar eens in je archeologenleven mee. Er wordt vaak gezegd dat iets bijzonder of uniek is, maar bij deze vondst is dat écht zo. Dit is van internationaal belang en dat is niet overdreven”, zegt Verhagen.



Voorzitter Hein Janssens van Heemkundekring Rijnwaarden hoopt op meer. ,,Wie weet wat we nog gaan vinden.”