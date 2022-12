Fanfare zorg voort muziek en meer in de Giese kerk; onderscheiding voor Theo Hammink

Parkieten dood in kooitje: gas-pa­niek op schip

TOLKAMER - Op een schip in de overnachtingshaven in Tolkamer is zaterdagavond paniek uitgebroken. Parkieten die zich in het woondeel van het schip bevonden bleken plots dood in hun kooi te liggen. De schipper was bang voor gasvergiftiging aan boord. Daarom alarmeerde hij de brandweer en verliet de voltallige bemanning het schip.

10 december