Fashion Outlet Zevenaar wil 364 dagen per jaar open: alleen gesloten op nieuwjaarsdag

Het is nog steeds de bedoeling dat Fashion Outlet Zevenaar de deuren opent in 2021. Zoals het er nu naar uitziet, is Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) straks alleen op nieuwjaarsdag gesloten.



Wim Kees Woltering, general manager van Stable International, benadrukt dat dit nog definitief moet worden vastgesteld. Dat hangt samen met de gemeentelijke winkeltijdenverordening.



In 2013 zijn de winkelopeningstijden in Zevenaar vrijgegeven, maar er geldt een uitzondering voor eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag. Batavia Stad, de outlet bij Lelystad, is zowel op eerste kerstdag als op nieuwjaarsdag gesloten.