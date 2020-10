Felle kritiek op bezoekverbod Pelgromhof: ‘Schandalig om mensen van 93 op te sluiten’

De lampjes komen er, maar de activitei­ten niet: het wordt een vreemde kerst in de Liemers

26 oktober ZEVENAAR/ DUIVEN/ WESTERVOORT - Het wordt een vreemde kerst, ook voor het winkelend publiek in de koopcentra in de Liemers. De versieringen met boompjes en lichtjes zijn of komen er, activiteiten om extra publiek te trekken niet. De succesvolle ijsbanen in bijvoorbeeld Zevenaar, Duiven en het nabij gelegen Doetinchem worden geschrapt.