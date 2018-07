Dinobotten als stunt om Dreamfields te promoten

Fietster zwaarge­wond door ongeluk met skateboard

1 juli LOBITH - Op de Jan van Kleefstraat in Lobith is een vrouw zwaargewond geraakt door een ongelukkig incident met een skateboard. De vrouw was op de fiets en klapte door het ongeluk met haar hoofd op de straat. Ze is door een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht.