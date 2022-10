Fietser geschept bij oversteekplaats in Zevenaar

Explosieve groei jeugdover­last in Liemers, maar aantal bedreigin­gen en mishande­ling is juist gedaald

ZEVENAAR - Jongeren veroorzaken steeds vaker overlast in de Liemers. dat blijkt uit cijfers van de politie. Het meest recente dieptepunt daarbij is de mishandeling met een grindtegel in Duiven van afgelopen zondag. Maar er is ook goed nieuws, het aantal bedreigingen en mishandelingen is afgenomen.

29 oktober