Fietser naar het ziekenhuis na aanrijding met auto in Zevenaar

Chefkok (25) voor rechter om bedreigen van zijn ex, volgens hem is het een wraakactie: ‘Ik koos voor mijn moeder’

Zeg me dat je van me houdt, zei de 25-jarige Doesburger Bahram K. in oktober 2020, terwijl hij een klein zilverkleurig pistool plaatste op het hoofd van zijn vriendin.

11 januari