Fietsster raakt gewond bij aanrijding in Lobith

Verbijste­ring over verbod op griezel­tocht in Lobith: ‘Dit mag niet, maar Halloween vieren mag wel?’

30 oktober ZEVENAAR/LOBITH Ingrid Bakker is verbijsterd. Haar griezeltocht langs 23 horrorhuizen in Lobith en Tolkamer mag toch niet doorgaan. De tocht, zaterdagavond op Halloween, is volgens de gemeente een evenement. Vanwege corona zijn evenementen verboden.