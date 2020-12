Fietstrainers overal uitverkocht, voer voor fraude op Marktplaats

,,We hebben er vorige week drie binnengekregen, trainers van meer dan duizend euro. Die zijn de dag erna allemaal verkocht aan dezelfde persoon. Het lijkt erop alsof er een soort van tussenhandel is ontstaan.’’ Pim Kalfs van Pedaleur Bikes in Doetinchem moet net als zijn collega’s vaak ‘nee’ verkopen bij klanten die een fietstrainer willen om thuis hun racefiets in te klikken. De vraag is enorm. ,,Mijn collega zei tegen me: als ik er tweehonderd kan inkopen, doe ik het meteen. Die kunnen we allemaal verkopen.’’