File door ongeluk op de A12 bij Zevenaar lost op

Opnieuw een kat vergiftigd in Zevenaar met muizengif: ‘We dachten dat ze zou sterven’

18 juni ZEVENAAR - Voor de vijfde keer in korte tijd is er bij Dierenkliniek De Liemers in Zevenaar een poes of kat binnengekomen met verschijnselen van vergiftiging. Of het dier bewust of onbewust is vergiftigd, weet dierenarts André Bruns niet.