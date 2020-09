File op A12 bij Zevenaar na ongeval: vertraging weer voorbij

Dit meldt verkeersdienst ANWB. De vertraging voor het verkeer was even voor 9.00 uur nog ruim een kwartier. Inmiddels is de vertraging weer afgenomen. Één rijstrook van de snelweg was afgesloten en al het verkeer moest dus over de andere rijstrook langs de ongevalsplek. De weg is weer vrij.



Ook het verkeer dat vanuit de Achterhoek over de A18 in de richting van Arnhem rijdt stroopte op voor het knooppunt Oud-Dijk en heeft daar met vertraging te maken.



Onbekend is hoe het ongeval heeft kunnen ontstaan en of er gewonden bij zijn gevallen.