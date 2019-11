File op A12 door kapotte vrachtwagen opgelost, rechterrijstrook weer open

Man met doorgela­den pistool en liters GHB in auto knalt tegen beide vangrails op A12

1 november BABBERICH/ EDE - Een 28-jarige man uit Ede is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt op de A12, nadat hij daar wilde capriolen had uitgehaald. De man reed slingerend over de weg, gebruikte daarbij alle rijbanen en knalde ook nog tegen de vangrails aan weerszijden van de snelweg.