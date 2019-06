File op A12 tussen Arnhem en Zevenaar lost op: auto gaat in vlammen op

Eerder op de avond, zo tegen 18.15 uur, bedroeg de wachttijd in de file nog zo'n 125 minuten, zo meldt de ANWB. Dat nam na 19.00 uur af naar bijna 70 minuten. De rechterrijstrook is lange tijd dicht geweest vanwege de brand. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar stond het muurvast in de richting van de Duitse grens.

Onbekend is nog hoe de auto in brand is gevlogen en of daar gewonden bij zijn gevallen. De auto is geborgen door een bergingsbedrijf. Ook verder op de A12 ging het woensdagavond mis. Een vrachtwagen met vastgelopen remmen zorgde voor veel vertraging bij Ede.