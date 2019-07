File op de A12 richting Arnhem tot de grens door autobrand

video Speedboten scheuren op de plas bij Tolkamer: ‘In het weekend is het levensge­vaar­lijk’

25 juli TOLKAMER - Het is bloedheet buiten en daarom druk aan het water. Handhavers hebben hun handen vol aan recreanten die voor overlast zorgen op plassen en rivieren in de regio. Ook rond recreatiegebied De Bijland bij Tolkamer laten politieboten zich nu vaker zien. ,,In het weekend is het levensgevaarlijk met de drukte.’’