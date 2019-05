Files op A12 blijven maar toenemen: ‘Dit is echt een drama’

ARNHEM/ZEVENAAR - De files op de A12 blijven maar toenemen. Vooral Duiven is een knelpunt, waar het verkeer van vier naar twee wegen moet. Tot grote ergernis van veel weggebruikers. ,,Het is écht een drama.”

Rick Hilferink kan erover meepraten. Hij woont in het Achterhoekse Mariënvelde en werkt in Nieuwegein. Hilferink staat daardoor met regelmaat in de file op de A12. ,,Die zijn niet te vermijden omdat de A12 dé ontsluitingsweg van de Achterhoek vormt. Ik kan wel via Doesburg over de A348 rijden, maar dan doe ik er nog langer over want ook die snelweg staat vast. Er is gewoon geen ontkomen aan. Een sluiproute via Didam? Staat ook vast.’’

‘Echt een drama’

,,Iedereen schreeuwt en roept. Het is hier echt een drama. Je moet tegenwoordig al voor zes uur ‘s ochtends Arnhem voorbij zijn’’, zegt hij. Twee maanden geleden was het helemaal raak. ,,Toen was er ‘s middags een ongeval bij Zevenaar gebeurd. De file begon toen al ver voor Grijsoord’’, vertelt Hilferink.

Een alternatieve route kon hij niet kiezen. ,,De Pleijroute stond ook vast. Er is tegenwoordig zo veel vrachtverkeer van en naar Duitsland. En dat moet allemaal over de tweebaans snelweg bij Zevenaar. Twee jaar geleden was het vooral op dinsdag en donderdag druk. Nu is het vijf dagen per week raak.’’

Veel overlast

Ook anderen ervaren veel overlast van de file. Ilona Schopman bijvoorbeeld. ‘10 jaar geleden begon ik om 8:30 uur. Na een tijdje werd dat 8 uur, later half 8 nog iets later 7:00, maar om half 7 vertrekken. Half 7 vertrekken werd kwart over 6 vertrekken en uiteindelijk ben ik maar in Arnhem gaan wonen... 5 minuutjes fietsen’, schrijft ze in een reactie over het probleem.

Ronald Pastoor zit met hetzelfde. ‘Ik ga elke morgen om 06.10u van huis vanuit Etten richting Arnhem waar ik werk. Sta bijna elke dag stil bij Zevenaar rond 06.25u of het rijd stapvoets. Denk dat het ook komt omdat er 2 opritten vlak bij elkaar zitten en heel veel vrachtverkeer, maar ja, die moeten ook rijden. Al met al zal ik blij zijn als de A12 een driebaansweg weg gaat worden en de A15 doorgetrokken zal worden, neem aan dat we dan minder files zullen krijgen en de doorstroom beter verloopt.’

Gekkenwerk

Het is 'gekkenwerk', vindt Desiree Lijkendijk - van de Linden. ‘Om alleen het Velperbroekcirquit zelf driekwart rond te gaan doe ik vaak al ruim een half uur over. Gekkenwerk! En niemand gunt elkaar wat ruimte, waardoor het soms levensgevaarlijk is.’