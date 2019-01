Files op A12 in ochtendspits worden alleen maar erger

Vooral de file in de ochtendspits tussen de Duitse grens en Arnhem nam sterk toe. Het aantal voertuigverliesuren (vvu's, de tijd dat de file duurt maal het aantal auto’s) nam daar toe van 114.500 in 2017 naar 133.200 in 2018, een stijging van 16 procent. In de avondspits is er sprake van een zware file in tegenovergestelde richting, van Arnhem richting de Duitse grens. Hier was de stijging het afgelopen jaar veel kleiner: 3 procent. Omdat het om heel veel auto's gaat steeg het aantal vvu's hier van 242.900 naar 249.800.