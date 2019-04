Flinke file op A12 bij Zevenaar door ongeval, rijstrook dicht

Woning­brand in hartje centrum Zevenaar snel onder controle

17 april ZEVENAAR - Een woning aan het Raadhuisplein in Zevenaar heeft woensdagochtend korte tijd in brand gestaan. Het vuur was al uit toen de brandweer arriveerde. Alle mensen in het pand konden op eigen kracht naar buiten en er raakte niemand gewond.