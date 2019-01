Frans en Jotina verbazen zich over brievenbus op driesprong in Zevenaar: ‘Levensgevaarlijk’

Op de hoek van het Musiaterplein in Zevenaar staat een brievenbus. Niks bijzonders, zou je in eerste instantie zeggen. Frans Pütz (40) en zijn moeder Jotina Luijken (71) denken daar anders over. ,,Je moet midden op straat een brief posten. Terwijl hier van drie kanten auto's komen. Levensgevaarlijk. Zeker voor mensen die slecht ter been zijn.”



Pütz wijst op de brievenbus voor de supermarkt, op de kruising van het Musiaterplein met Kampsingel en Bommersheufsestraat. Hij duwt zijn moeder behoedzaam opzij als een auto de bocht om komt. ,,Hier is nooit goed naar gekeken”, is zijn stellige overtuiging. ,,Je moet echt op je hoede zijn als je hier een brief wilt posten. Van alle kanten kun je van de sokken gereden worden.”