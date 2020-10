Frontale botsing in Tolkamer: één gewonde, één aanhouding na blaastest

Corona­proof snuffelen in de kerk: boekenver­koop vervangt winterfair

22 oktober GIESBEEK - Wie op zoek is naar dat ene boek, een lp of cd, kan terecht in de Martinuskerk van Giesbeek. Daar is achter in de kerk een coronaproof verkooppunt ingericht, als alternatief voor de jaarlijkse winterfair en boekenbeurs.