Geen groot eindfeest, maar toch ‘je moment’: fotoshoot in gala als alternatief voor promnight

,,Een enorm gemis’’, zegt Kruitwagen, die met een fotoshoot in galajurk of -pak een alternatief biedt.



Ze vindt het vooral sneu voor de scholieren die ernaar uitkeken om met hun jaargenoten hun middelbare schooltijd af te sluiten. ,,Een hele groep jeugd mist iets wat er echt bij hoort. De aparte sfeer waarmee de hele examenperiode wordt afgesloten.



Die nu vreemd ten einde komt. De drukte in de sporthal tijdens de examens die er niet was, de laatste schooldag die ze zijn misgelopen en de belronde stelt ook niets meer voor. Ze weten allemaal al dat ze zijn geslaagd.’’



Kruitwagen heeft wel wat gala-outfits verhuurd aan leerlingen van scholen die een alternatief voor de promnight hebben bedacht. ,,Een school in Doetinchem laat de geslaagden bij de diploma-uitreiking half juli in gala komen. Bij het Montessori College in Arnhem worden de handtekeningen bij het vlagmoment in gala gezet en er zijn scholen die foto’s in gala laten maken voor het jaarboek.’’