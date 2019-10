Geen tips meer: Blijft moord op Linda (36) uit Zevenaar onopgelost?

Zevenaar, 30 juli 1999. De Stadsgracht is in alle vroegte afgezet door de politie. In de bosjes is even daarvoor een stoffelijk overschot gevonden. Het blijkt te gaan om de 36-jarige Linda Mens die door verwurging om het leven is gebracht. De recherche formeert direct een team met de naam ‘Laurier’, vernoemd naar de laurierstruiken waarin Linda wordt gevonden.