Geluksvogel uit Zevenaar wint 5,4 miljoen euro bij Lotto-trekking

Massaal naar buiten in het Montfer­land: ‘Niet normaal, het is haast te druk’

21 februari BEEK / TOLKAMER - De parkeerplaats bij het Bergherbos in Montferland is zondagmiddag bomvol. Parkeerwachters leiden het verkeer in goede banen. ,,Het is niet nodig om wegen of parkeerplaatsen af te sluiten”, zegt boswachter Marcel Dellink. ,,De mensen komen massaal naar het Montferland, maar gelukkig niet allemaal tegelijk. Het gaat aan en af.”