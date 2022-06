Gemeente wil niets weten van streep door station Zevenaar-Oost: ‘Plan van de lange adem’

Medewerker valt van trap in Zevenaar: traumaheli­kop­ter ter plaatse

ZEVENAAR - Bij een ongeval op bedrijvenpark 7Poort in Zevenaar is een medewerker van een installatiebedrijf zwaargewond geraakt. Het bedrijf laat weten dat het slachtoffer mogelijk onwel is geraakt en vervolgens van een trap is gevallen.

17 juni