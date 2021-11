Gemeentehuis ontruimd vanwege vondst bom in Zevenaar: gemeente vraagt iedereen weg te blijven

Om gevaar voor omstanders te beperken is de Kerkstraat ruim afgesloten, vanaf de hoek Wittenburgstraat tot aan het Stationsplein. Ook andere straten die aan het gemeentehuis grenzen zijn niet toegankelijke. Het gemeentehuis is ontruimd. Omwonenden wordt verzocht binnen te blijven. Experts van Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ingeschakeld om de bom te onderzoeken en deze eventueel onschadelijk te maken. Vermoedelijk gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Hier is ook onderzoek naar gedaan voor het graafwerk zou beginnen. Hoewel uit dat onderzoek geen bijzonderheden naar voren kwamen, is er nu dus toch een explosief gevonden. De gemeente Zevenaar vraagt iedereen weg te blijven en niet te komen kijken.

Bouw woningen

Aan de Kerkstraat in Zevenaar wordt gegraven omdat er onder meer parkeerplaatsen worden aangelegd voor het gemeentehuis, dat is gevestigd in de huidige Turmac Cultuurfabriek. Het bommenonderzoek was hier noodzakelijk, omdat Zevenaar in de frontlinie lag in de laatste zeven maanden van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij is de Turmac drie keer gebombardeerd.



Het is niet de eerste keer dat er een explosief is gevonden in deze omgeving: bij de aanleg van het dubbelspoor tussen Zevenaar en Didam, enkele honderden meters van het voormalige fabrieksterrein, zijn ook meerdere bommen aangetroffen. Drie daarvan zijn destijds door de EOD tot ontploffing gebracht.



