Voetbalkap­per 'Mems' verruilt tuinhuisje voor eigen zaak: 'Kan moeder eindelijk weer normaal in de tuin zitten'

Van knippen in een relatief donker en krap tuinhuisje naar een riante eigen kapperszaak in hartje Didam. Mehmed Akif (24) moet na vijf jaar op de fiets of met de auto naar zijn werk. ,,Mijn moeder is blij", zegt de Turkse kapper. ,,Eindelijk kan ze weer normaal in de tuin zitten.”