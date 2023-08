Frustratie bij sporters over te weinig ruimte in sporthal­len: ‘We moeten spelen in Giesbeek of Lobith’

De afgelopen winter is in Duiven geen zaalhockey gespeeld door de Westerduiven. Ook de korfballers van Duko moeten puzzelen om te kijken of ze kunnen sporten. Zo nijpend is gebrek aan ruimte in de sporthallen in de gemeente. Extra frustrerend: een snelle oplossing is niet in beeld. ,,Handballers moeten uitwijken naar zalen in Giesbeek of Lobith.”