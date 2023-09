Vrouw kraakt huis dat al zes jaar leegstaat: hoop op snelle oplossing rond ‘spookhuis’ in dorpshart

Een vrouw heeft het huis gekraakt aan de Groeneweg in Kilder, dat al zes jaar leegstaat. Ze woont sinds begin deze week in de woning, die ze op het spoor kwam door een artikel in De Gelderlander. Daarin beklagen meerdere buren zich over het feit dat de woning al zo lang leegstaat en er niks mee gebeurt.