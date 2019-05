Getuige: ‘Man sprong vanaf paal in de Rijn’

video Drenkeling in de Rijn bij Tolkamer, zoekactie gaat verder

9:49 TOLKAMER - De zoektocht naar een drenkeling in de Rijn bij de Europakade in Tolkamer gaat deze vrijdag verder. Een persoon belandde daar in het water, zo was de melding die de politie en de brandweer donderdagavond kregen. Bij een eerste zoekactie is donderdag niemand aangetroffen, zo laat een politiewoordvoerder weten.