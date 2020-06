Gevonden lichaam bij plas Giesbeek is zeer waarschijnlijk van 21-jarige in Rhederlaag vermiste Duitser

video/updateGIESBEEK – In het water langs de Rhedense Veerweg in Giesbeek is deze dinsdagmiddag een lichaam aangetroffen. Het gaat zeer waarschijnlijk om de 21-jarige Duitse man die afgelopen vrijdagavond vermist raakte in recreatieplas Rhederlaag bij Lathum , zo laat wijkagent Florus Noppen weten.

Het lichaam werd rond 13.00 uur gevonden na een uitgebreide zoekactie door hulpdiensten. De wijkagent bedankt iedereen voor het uitkijken naar de jongeman.

Het stoffelijk overschot is gevonden in het water van de Giese Plas in recreatiegebied Rhederlaag. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er een lichaam is gevonden, maar laat weten nog geen mededelingen te doen over de identiteit.

Dagenlange zoektocht

De 21-jarige verdween vrijdagavond na een duik van een boot nabij camping De Mars. Volgens ooggetuigen dook de jongeman van een stilliggende boot in het water en kwam hij daarna niet meer boven. De verslagenheid op camping De Mars in Lathum was de afgelopen dagen groot.

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie startte een grootschalige zoektocht naar de man. De politie zocht afgelopen weekend met sonarapparatuur en met kleinere bootjes in de omgeving. Daarbij kreeg de politie hulp van een dregteam uit Urk. De diepteverschillen in het water bemoeilijkten de zoektocht.

Gisteren werden er voor het eerst speurhonden ingezet die getraind zijn in het herkennen van menselijke geur. De politie bevestigde dinsdagochtend dat een hond was aangeslagen op een ‘bepaalde plek’. Vandaag zocht de politie verder in het gebied rondom deze plek.

Mogelijk twee slachtoffers

In de omgeving waar gezocht werd, raakte in de afgelopen dagen ook nog een ander persoon vermist. Maandagavond begon namelijk een zoekactie naar een Arnhemse man. Hij raakte sinds vorige week donderdag vermist. Van de man werd een fiets in de buurt van de Rhedense Veerweg gevonden.

Volledig scherm Een stoffelijk overschot is gevonden in het water bij Giesbeek. © Melvin/Persbureau Heitink