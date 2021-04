Gewapende overval op Lentemorgen in Zevenaar: politie maakt jacht op dader

Het blijft stil met Pasen op de camping: ‘Duitsers komen niet, want hier geldt avondklok’

30 maart BABBERICH/ AERDT - Na het avondeten op een gasstelletje te hebben gekookt, is het eerst tijd voor een bakje koffie, te nuttigen in een campingstoel voor de tent of caravan, met een fleecejack aan. En de kroost? Die zit nog even op de schommel. Een mooi plaatje, dat met Pasen geen werkelijkheid zal zijn op de meeste campings in de regio.