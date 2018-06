Gewond drietal op de vlucht na zware crash auto op afrit A12

Even niet drinken op Zevenaars plein tijdens 'dag van Máxima'

27 juni ZEVENAAR - Of ze even niet willen drinken, 'omdat het anders een rommeltje wordt'. De speaker die de bijeenkomst op het plein voor het Musiater in Zevenaar aan elkaar praat, is streng. Een half uur voor de komst van de vorstin mag het water dat aan de kinderen is gegeven even niet geconsumeerd worden.