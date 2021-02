Gewonde bij ongeval op A12; file inmiddels verdwenen

Horeca in Zevenaar hoeft komend jaar geen belasting te betalen over hun terrassen

27 januari ZEVENAAR - Horecaondernemers in Zevenaar hoeven dit jaar geen precariobelasting voor hun terrassen te betalen. Dat laat burgemeester Lucien van Riswijk weten in een brief aan horecaondernemer Wim Reijmer, eigenaar van café De Dijk in Pannerden.