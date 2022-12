Gewonde bij schietpartij op plein voor snackbar in Zevenaar

Zevenaar zet nieuw station komende tien jaar definitief uit het hoofd: ‘Hogere overheden geven RegioEx­pres voorrang’

ZEVENAAR - Het laatste sprankje hoop op een snelle realisatie van station Zevenaar-Oost is definitief vervlogen op het Zevenaarse gemeentehuis. Wethouder Aad van Orden is er duidelijk over: ,,Er staat voor de komende tien tot vijftien jaar echt een streep doorheen. De hogere overheden geven de RegioExpres voorrang.”

