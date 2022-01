Gewonde bij woningbrand in Herwen, forse schade

De brand ontstond zondagmiddag in een matras in een woning aan de Kettingpol en dreigde via het dak over te slaan naar het aanliggende huis. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.



In de aangrenzende woningen is een hoge concentratie koolstofmonoxide gemeten. De brandweer heeft de huizen geventileerd en de bewoners kunnen terug.



De woning waar de brand is geweest heeft forse rook en waterschade. De politie neemt de brand ook in onderzoek om te kijken of er opzet in het spel is.