Gewonde man in café Zevenaar, veel politie op de been

VIDEO Harry woedend om kaalslag bloemen­veld: ‘Waar doen we het voor?’

26 juni ZEVENAAR - Harry Staring, voorman van Lokaal Belang, is woedend. Van het bloemenveld aan de Panovenweg in Zevenaar, ingezaaid door jongeren van zijn partij, is weinig over. Het terrein is grondig gemaaid. ,,Een kaalslag is het. Hoe kan dit nou gebeuren, vraag je je af.”