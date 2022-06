Gimbornhof in Zevenaar krijgt een kabouterroute; ook in Babberich komt een wandelroute voor kinderen

De speciale wandelroutes voor kinderen worden ongeveer 2 kilometer lang. Op verschillende plekken op de route staan houten gekleurde kabouterdeurtjes met bij iedere deur een verhaaltje.

In Zevenaar wordt het verhaal opgehangen aan de voormalige inktfabrikant Max von Gimborn, die zijn bedrijf had gevestigd in Zevenaar. Hij legde begin 1900 een bomentuin aan in de stad, het Gimbornhof. ,,En daar loopt de route met 24 deurtjes doorheen”, zegt Birgit Peelen van Buurtvereniging Schrijvershoek. ,,Dit verhaal hebben we als buurtvereniging helemaal zelf bedacht en gemaakt.”

,,We proberen de route zo educatief en informatief mogelijk te maken voor kinderen. We hebben geprobeerd om het ook uit hun oogpunt te doen, dus wat zien zij als ze in het Gimbornhof lopen”, aldus Peelen. De kinderen krijgen op de route onder ander informatie over historische gebouwen als het Juvenaat en Landgoed Huis Sevenaer. ,,Maar er komt ook een deurtje bij een prullenbak, om kinderen te leren dat afval niet thuishoort in een bos”, voegt Peelen toe.

Quote Het verhaal en de twintig bordjes zijn klaar, maar we moeten alleen de route nog definitief bepalen Willy van Dinther, Dorpsraad Babberich

Een echte ‘corona activiteit’

Het idee voor de kabouterroute ontstond volgens de buurtbewoners van de Schrijvershoek tijdens de coronapandemie: ,,Toen lag alles stil, dus dachten we in de buurt aan dingen die we nog wel konden doen. Zo’n kabouterroute is daar een mooi voorbeeld van. Mocht het coronavirus weer de overhand krijgen en komen we in een lockdown, dan is dit een leuke activiteit voor jong en oud.”

Waar de route in Babberich precies gaat lopen is nog onbekend. ,,Het verhaal en de twintig bordjes zijn klaar, maar we moeten alleen de route nog definitief bepalen”, zegt Willy van Dinther, voorzitter van de dorpsraad.

Wel is duidelijk dat beide routes in september gelanceerd worden. Om de route te kunnen wandelen, worden een speciaal boekje uitgebracht. ,,Daarin staan beide routes. We hebben hiervoor gekozen om wandelaars uit te nodigen om beide routes te gaan lopen”, besluit Peelen.