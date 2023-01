Goudsmid Colin komt soms in trance tijdens het slijpen: ,,Ik kijk in het universum, het resultaat van een proces van miljoenen jaren’’

Zondag met Wouke: de Liemers heeft zijn eigen college­tour

ZEVENAAR - De Liemers heeft sinds zondag zijn eigen collegetour. Wouke van Scherrenburg, de 76-jarige voormalige tv-journaliste die bezig is met haar tweede of derde jeugd, interviewde onder de noemer Zondag met Wouke in Het Musiater in Zevenaar voormalig VVD-politicus Han ten Broeke.

22 januari