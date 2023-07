Graaien in Zevenaarse prullenbakken naar flesjes is niet langer nodig door nieuw snufje

met video Ruben (25) heeft dé oplossing voor gehannes met statiegeld: ‘Nooit meer zo'n plakkend blikje in je tas’

Ergens een blikje of flesje frisdrank kopen, statiegeld betalen, maar het na de laatste slok nergens in kunnen leveren. Het irriteerde Ruben Autsema mateloos. Daarom ontwikkelde hij afgelopen maanden een praktische oplossing voor het gehannes: ,,Mensen willen een blikje het liefst direct na het opdrinken in kunnen leveren.”