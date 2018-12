Gratis openbaar vervoer voor jongeren uit minimagezin

De meedoen-pas is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar van wie de ouders een laag inkomen hebben. Die inkomensgrens is 120 procent van het wettelijk minimum. In totaal krijgen 321 jongeren in Zevenaar zo’n pas.

In de oude gemeente Zevenaar hadden 182 jongeren een meedoen-pas. De pas werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Jongeren in voormalig Rijnwaarden hadden nog niet de mogelijkheid om gratis met het openbaar vervoer te reizen. Na de fusie van Zevenaar en Rijnwaarden is de gemeente verplicht om alle oude regelingen voor alle inwoners van de nieuwe gemeente gelijk te schakelen. ,,We willen iedereen dezelfde mogelijkheden bieden”, zegt wethouder Belinda Elfrink.

Quote We willen een boel ellende voorkomen. Hoe? Onder meer door in te zetten op werk Belinda Elfrink, Wethouder gemeente Zevenaar

Fiets en laptop

In de voormalige gemeente Rijnwaarden komen nu 139 jongeren in aanmerking voor een meedoen-pas. Voor de gemeente betekent dit een extra kostenpost van 22.000 euro. Het gratis openbaar vervoer voor kinderen van Zevenaarse minima is onderdeel van het zogenoemde kindpakket. Ze kunnen via de gemeente in aanmerking komen voor onder meer een fiets, een laptop en een ID-kaart.

Cadeaubonnen

Sinds vorig jaar verstrekt de gemeente aan minima ook cadeaubonnen voor kinderkleding. De bonnen kunnen bij winkels in Zevenaar worden verzilverd. ,,Voor oudere kinderen gaat het om kledingbonnen ter waarde van 100 euro”, zegt Elfrink. ,,Voor jongere kinderen is dat 50 euro. We merken dat mensen dat bijzonder waarderen. Vorig jaar hebben we de bonnen voor Sinterklaas verstuurd, dit jaar voor Kerst. Juist op die momenten is het leuk om wat nieuws aan te kunnen schaffen.”

Elfrink vindt het belangrijk dat alle jongeren zelfstandig naar een sportvereniging kunnen, vrienden of familie kunnen opzoeken of deel kunnen nemen aan een andere activiteit. Vandaar de pas voor gratis openbaar vervoer in daluren en tijdens weekeinden.

Nieuw armoedebeleid

Zevenaar komt in februari met een nieuw pakket maatregelen om armoede tegen te gaan. Het voorkomen van schulden is volgens Elfrink een van de aandachtspunten. ,,Tijdens een armoedeconferentie zijn we met betrokkenen in gesprek gegaan. Centraal staat de vraag wat mensen nodig hebben. Voor iemand die chronisch ziek is en van een minimuminkomen leeft, is dat wat anders dan voor ouderen met een laag inkomen. Huisartsen en scholen krijgen een signalerende functie."