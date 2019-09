Griffier vertrekt om ‘verziekte sfeer’ in gemeenteraad Zevenaar: 'Wij hebben hem weggejaagd’

Zevenaar­ders tevreden met winkeltij­den, liefst elke avond naar de supermarkt

6:55 ZEVENAAR Het merendeel van de 486 Zevenaarders die meededen aan een onderzoek naar de winkeltijden in de gemeente, is tevreden over de huidige openingstijden. 15 procent is ontevreden, 21 procent is tevreden noch ontevreden.