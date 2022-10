Groot verdriet in motorwereld om dood Lathumse racer Victor Steeman (22)

update + met video Coureur Victor Steeman (22) uit Lathum overleden aan gevolgen crash

LATHUM - Motorracer Victor Steeman uit Lathum is dinsdagavond overleden. De coureur overleed in een Portugees ziekenhuis aan de verwondingen die hij afgelopen zaterdag opliep tijdens een race in Portimao, zo meldde WorldSBK, de organisator van het WK. Steeman is 22 jaar geworden.

12:17