Grote waterstoring in en rond Zevenaar voorbij, huishoudens hebben weer water

ZEVENAAR - In en rond Zevenaar is aan het eind van de ochtend een grote waterstoring ontstaan. Tegen 12.40 uur was de storing weer verholpen, volgens een woordvoerder van Vitens. Wel moet de waterdruk op sommige plekken nog herstellen.

Ruim een uur lang kwam bij huishoudens in Zevenaar, Tolkamer, Lobith, Spijk, Pannerden en Herwen geen of weinig water uit de kraan. De storing ontstond even na 11.30 uur. Hoeveel huishoudens zonder water hebben gezeten, kon de woordvoerder niet zeggen. ,,Het was een korte, maar hevige storing. Veel mensen hebben ook lange tijd een zeer lage druk van het water gehad.’’

Spontane breuk

De storing is het gevolg van een spontane breuk van de transportleiding. Die ontstond bij een leiding aan de Ringbaan-Oost. Zo'n breuk is vaak 'kort', maar heeft wel veel impact, zegt de woordvoerder. ,,We hebben de leiding waar de breuk ontstond afgesloten en een ader van een andere leiding in werking gesteld. Zo konden we de huishoudens toch weer van water voorzien.’’

Vanwege de storing was er grote drukte bij supermarkten. Onder meer bij de Jumbo in Tolkamer en de EMTE in Lobith liep het storm voor flessen water. Ook heeft de brandweer honderden liters water geleverd aan de bewoners van verpleeghuis Pleyade, aan de Burgemeester Daalderopstraat in Tolkamer. De brandweer kwam daar per toeval langs. Op verzoek van het personeel hebben de brandweerlieden er water verschaft.

De storing was eerder verholpen dan verwacht. De verwachting was dat er pas rond 15.15 uur water uit de kraan zou komen.